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Afganistan, Bağımsızlığının 100’üncü Yıl Dönümünü Kutlamaya Hazırlanıyor
Afganistan’da halk bağımsızlığın 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.
Dünya 31.07.2019, 12:37 31.07.2019, 14:18
Afganistan’da halk bağımsızlığın 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.
Terör sorununun sürdüğü Afganistan bugünlerde bağımsızlığının 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Afganistan’ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü başta başkent Kabil olmak üzere çeşitli şehirlerde etkinliklerle kutlanacak.
İngiltere’den 19 Ağustos 1919’da bağımsızlığını kazanan Afganistan’da kutlama hazırlıkları kapsamında başkent Kabil’de sokaklar ışıklandırıldı. Afganistan’a bağımsızlığını kazandıran Kral Emanullah Han’ın fotoğrafları meydanlara asıldı. Belediye memurları gece gündüz demeden 19 Ağustos için hazırlıklarını sürdürüyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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