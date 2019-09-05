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Afganistan İstihbarat Başkanı Stanekzai’nin istifası kabul edildi
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Nangarhar operasyonunda sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutulan İstihbarat Teşkilatı’nın Başkanı Mohammad Masoom Stanekzai’nin sunduğu istifayı kabul etti.
Dünya 05.09.2019, 17:17
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Nangarhar operasyonunda sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutulan İstihbarat Teşkilatı’nın Başkanı Mohammad Masoom Stanekzai’nin sunduğu istifayı kabul etti.
Nangarhar eyaletinin Celalabad şehrinde istihbarat birimleri bir eve operasyon düzenleyerek 4 kişiyi öldürmüşlerdi. İstihbarat, bu evde DEAŞ üyelerinin bulunduğunu iddia etmişti ancak daha sonra öldürülenlerin sivil olduğu açıklanmıştı.(İHA)
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