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Afganistan’da askeri helikopter düştü: 7 asker ölü

Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Dünya 16.10.2019, 13:42 16.10.2019, 14:08
Afganistan’da askeri helikopter düştü: 7 asker ölü

Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Afganistan’ın kuzeyindeki Belh Vilayeti’nin Mezar-ı Şerif kentinde Salı günü yerel saatle 17.00’de askeri helikopter düştü. Helikopterde bulunan 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Afgan Hava Kuvvetleri, olay yerinin güvenlik altına alındığını olayın araştırıldığını aktardı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#ölü #helikopter #asker #afganistan #dünya
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