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Afganistan’da bombalı saldırı
Afganistan’ın doğusunda bulunan Celalabad şehrinde hükümet binasına bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Dünya 18.09.2019, 14:00 18.09.2019, 16:42
Afganistan’ın doğusunda bulunan Celalabad şehrinde hükümet binasına bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Khogyani, saldırının devam ettiğini, polis özel kuvvetlerinin saldırıya son vermek için saldırganlarla çatışmaya girdiğini ve binada bulunan çalışanları kurtarmaya çalıştığını belirtti.
Öte yandan, Celalabad şehrinde elektronik kimlik şubesi 6 hafta önce açıldı ve 60’a yakın çalışanı bulunuyor.
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