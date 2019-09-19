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Afganistan’da hava saldırısı: 25 çiftçi öldü
Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar’ın Khogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Dünya 19.09.2019, 11:01 19.09.2019, 11:19
Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar’ın Khogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, "Hedef DEAŞ militanlarıydı" açıklamasını yaptı. Khogyani Kaymakamı, 9 cesedin şehir merkezindeki hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İl Şura Vekili Ajmal Omar, "Çiftçiler fıstık hasatlarını toplamaya gitmek için valilikten de izin almıştı ama ne yazık ki saldırıya uğradılar” ifadelerini kullandı.
(İHA)
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