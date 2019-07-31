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Afganistan’da otobüse bombalı saldırı
Afganistan’ın Herat eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Dünya 31.07.2019, 09:01
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