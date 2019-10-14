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Almanya'da terör örgütü yandaşlarının saldırdığı derneğe ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ile Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, Almanya'nın Villingen-Schweningen kentinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının saldırdığı derneği ziyaret etti.

Dünya 14.10.2019, 00:00 14.10.2019, 09:15
Almanya'da terör örgütü yandaşlarının saldırdığı derneğe ziyaret

VILLINGEN-SCHWENINGEN (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ile Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, Almanya'nın Villingen-Schweningen kentinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının saldırdığı derneği ziyaret etti.

Villingen Türk İşçileri Derneğini ziyaret eden heyet, saldırıda yaralananların da aralarında bulunduğu Türkler işcileri ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

YTB Başkan Yardımcısı Turus, saldırının provokasyon amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşlarının daima yanında olduğunu ifade eden Turus, buradaki vatandaşlara YTB'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkonsolos Terzioğlu da bu menfur saldırıyı kınayarak bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için tedbir almaları konusunda Alman makamlarıyla görüştüklerini ifade etti.

- İki kişi yaralanmıştı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Villingen Türk İşçileri Derneğinin bulunduğu caddede izinsiz yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları, lokalin önünde duran ve protestoculara tepki gösteren iki kişiye saldırarak yaralamıştı.

Derneği kordon altına alarak terör örgütü yandaşlarının saldırılarından korumaya çalışan polisin, saldırgan terör yandaşlarına karşı yetersiz kaldığı gözlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Türkiyenin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu #Almanyada Türk derneğine saldırı #YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus
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