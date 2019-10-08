Almanya'nın 2019 ihracat tahmini düşürüldü

BERLİN (AA) - Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA), ülkenin ihracatına yönelik artış tahminini ABD'nin küresel ticaret politikaları ve Brexit’ten dolayı aşağı yönlü revize etti.

BGA, Almanya'nın ihracatına ilişkin daha önce yaptığı bu yılı da kapsayan tahminlerinde güncelleme yaptı. Birlik, güncellemede ülkenin bu yıl için ihracatına ilişkin artış tahminini yüzde 1,5’ten yüzde 0,5'e düşürdü.

Birlik, "ABD'nin küresel ticaret politikalarını ve Brexit’i” revizeye sebep olarak gösterdi.

Almanya’nın ithalatının bu yıl yüzde 2 artacağını belirten BGA, ülkenin küresel ticaret durumunun ise en erken 2020 yılının ikinci yarısında düzeleceğini öngördü.

Birlik, Brexit’in, Alman şirketler için uzun dönemli planlamayı imkansız hale getirdiğine vurgu yaparak, ülkenin Brexit sürecinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

BGA daha önce yaptığı açıklamada, Brexit’ten dolayı Alman şirketlerinin İngiltere’ye ihracatında 3,5 milyar avro kayıp olduğunu savunarak, İngiltere’nin sanayi üretiminde stoklarının tükenmesiyle ve anlaşmasız bir Brexit ile ülkenin ihracat kaybının daha da fazla olacağına işaret etmişti.

Almanya Federal İstatistik Ofisini (Destatis) verilerine göre, ülkenin 2018 yılı mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 3 artarak 1 trilyon 317 miyar avro ile rekor kırmıştı. Ülkenin aynı dönemdeki ithalatı 1 trilyon 90 milyar avro olurken, dış ticaret fazlası ise 227 milyar 800 milyon avro seviyesinde kayıtlara geçmişti.

Ülkenin bu yılın ilk 7 ayındaki ihracatı da 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 781,3 milyar avroya yükselirken, ithalatı yüzde 2,5 azalarak yaklaşık 650,2 milyar avroya ulaştı. Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 7 ayında 131,1 milyar avro oldu.