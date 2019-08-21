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Almanya Savunma Bakanı Erbil’de

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Irak’ın başkenti Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil’e geldi.

Dünya 21.08.2019, 13:45 21.08.2019, 14:10
Almanya Savunma Bakanı Erbil’de

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Irak’ın başkenti Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil’e geldi.

Irak’ın başkenti Bağdat’a gelen Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer buradaki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) geçti. Erbil Uluslararası Havalimanı’nda IKBY Dışilişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi tarafından karşılanan, Karrenbauer ve beraberindeki heyetin IKBY yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. IKBY’deki silahlı güçlere eğitim veren Alman askerlerini de ziyaret edecek olan Almanya Savunma Bakanı, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelecek.

Dün Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Savunma Bakanı Necah eş-Şemeri ile görüşen Karrenbauer, ülkesinin Irak’a sunduğu desteğin devam edeceğini vurguladı.

2014 yılında ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ’a karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer alan Almanya’nın IKBY’de 100’den fazla askeri danışman ve eğitmeni bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #erbil #bağdat #ırak #Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer
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