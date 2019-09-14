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Almanya’da bir evde gizlenmiş çok sayıda silah, kılıç ve bıçak ele geçirildi
Almanya’nın Köln şehrinde bir evde polis çok sayıda ateşli silah, kılıç ve bıçak ele geçirdi. Silahların hangi amaçla evde saklandığı araştırılıyor.
Dünya 14.09.2019, 15:00
Almanya’nın Köln şehrinde polis, yaptığı baskında 4 tüfek, 14 tabanca, 8 kılıç ve çok sayıda bıçak ele geçirdi. Polis, silahların yasa dışı yollardan temin edildiğini ifade ederek, silahları etkisiz hale getirdi. Bina sahibi gözaltına alınırken, söz konusu kişinin silah ruhsatının olmadığı ifade edildi. Olayla ilgili, 13 kişilik özel bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu tür silahların Almanya’da artan ırkçı gruplar tarafından kullanılmasından endişe ediliyor. Geçtiğimiz aylarda, Almanya’da silah kullanılması yasaklanmıştı.(İHA)
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