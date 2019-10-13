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Barış Pınarı Harekatı

Almanya’da PKK yanlıları Türklere saldırdı

Almanya’nın 50 farklı kentinden Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatını bahane ederek eylem yapan terör örgütü yandaşları, Türk dernek ve işyerlerine saldırdı. Çıkan arbedede 2 kişi yaralandı.

Dünya 13.10.2019, 16:18
Almanya’da PKK yanlıları Türklere saldırdı

Almanya’nın 50 farklı kentinden Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatını bahane ederek eylem yapan terör örgütü yandaşları, Türk dernek ve işyerlerine saldırdı. Çıkan arbedede 2 kişi yaralandı.

Baden Württemberg eyaleti Villingen-Schenningen’de bir grup terör yandaşı, izinsiz gösteride bulundu. Polisin izin vermediği gösteriye yine polis terör yanlıları saldırıya karşı koruyarak eskortluk yaptı. Bölgede yaşayan Türk toplumu temsilcileri izinsiz gösteriye tepki gösterirken polis "İşimizi bize öğretmeyin" diyerek tepki gösterdi. İzinsiz gösteride Villingen-Schenningen’de Türk dernek lokaline saldırıda bulunuldu. Çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Bölgede yaşayan Türkler izinsiz eylemde bulunan kişilerin bölgede yaşayan kişiler olmadığını saldırmak için gelen kişiler olduklarını söylediler. Türkiye’nin Barış Pınarı Hareketin durdurulmasını bahane eden eylemciler Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden sloganlar attı.

(Mehmet Koca/İHA)
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