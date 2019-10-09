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Almanya’da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı
Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle saldırı gerçekleştirilen saldırganların yakalanması için demir yolu seferleri durduruldu. Polis tarafından yapılan açıklamada 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Dünya 09.10.2019, 15:00
Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle saldırı gerçekleştirilen saldırganların yakalanması için demir yolu seferleri durduruldu. Polis tarafından yapılan açıklamada 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Sinagog’un yanında bulunan bir Yahudi mezarlığına da el bombası atıldığı belirtildi.
Saldırı Yahudilerin dün akşam başlayan ve bu akşam sona erecek olan, Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur Bayramı’nda meydana geldi.(Mehmet Koca/İHA)
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