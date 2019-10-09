Son Dakika
Ankara'da Amatör Spor Haftası başladı
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat’’
Yaylalarda 109 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Varank net konuştu: “Tehditler bizim için yok hükmündedir"
109 teröristin etkisiz hale getirildi

Almanya’da sinagog yakınında silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Dünya 09.10.2019, 14:31 09.10.2019, 14:40
Almanya’da sinagog yakınında silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentinde sinagog yakınlarında bir saldırganın makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi. Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi. Polis operasyonun devam ettiğini açıkladı.

(İHA)

#Saksonya Anhalt eyaleti #dünya #almanya
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@