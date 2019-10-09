Almanya’dan Rusya’ya giden trende radyasyon tespit edildi
Berlin’den Moskova’ya giden yolcu treninde Belarus ve Polonya sınırlarında radyasyon tespit edilmesinin ardından yolcular kontrollü bir şekilde tahliye edildi.
Berlin’den Moskova’ya giden yolcu treninde Belarus ve Polonya sınırlarında radyasyon tespit edilmesinin ardından yolcular kontrollü bir şekilde tahliye edildi.
TEDAVİ GÖREN KANSER HASTASI
Tren Moskova’ya akşam 19:35 sularında ulaştıktan sonra diğer vagonlarda bulunan yolcuların tümü güvenli bir şekilde trenden ayrıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler ve radyasyon uzmanları hemen işe koyuldu. Radyasyon tespit edilen vagonda ve tuvaletinde yapılan incelemede çok az miktarda radyasyon izine rastlandı. İncelemeler tamamlandıktan sonra Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kamuoyunu rahatlatan bir açıklama yaptı. Yolcuların incelenmesi sırasında bir yolcunun kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi gördüğü, yolculuk sırasında tuvalete giden hastadan dolayı tuvalette yoğun bir radyasyon izi kaldığının anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada kemoterapi tedavisi gören hastaların bulundukları çevreye radyasyon yayabileceğine dikkat çekilirken, radyasyonun Belarus’tan Moskova’ya ulaşana dek ortadan kalktığı bilgisi geçildi.(İHA)
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