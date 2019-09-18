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Almanya’dan Suudilere 6 ay daha silah ambargosu
Almanya, Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen silah satışlarının durdurulmasını 6 ay daha uzattığını açıkladı.
Dünya 18.09.2019, 17:15
Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Kasım ayında, Suudi Arabistan’a yönelik silah satışını durdurma kararı almıştı. Alman hükümeti, 30 Eylül’de son bulması kararlaştırılan Suudi Arabistan’a yönelik silah ambargosunu 6 ay daha uzatma kararı aldı. Böylece, Suudi Arabistan’a yönelik silah ambargosu 31 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmış oldu.(İHA)
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