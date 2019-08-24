Amazon’daki yangının ikinci haftasında asker yola çıkıyor
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınların ikinci haftasında Amazon Yağmur Ormanları bölgesine asker gönderme kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise yangınla mücadeleye yardım edeceğini açıklamıştı ancak en son, “Brezilya’yla ticari olanaklarımız heyecan verici” diyerek herkesi şaşırtan ifadeler kullanmayı seçti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınların ikinci haftasında Amazon Yağmur Ormanları bölgesine asker gönderme kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise yangınla mücadeleye yardım edeceğini açıklamıştı ancak en son, “Brezilya’yla ticari olanaklarımız heyecan verici” diyerek herkesi şaşırtan ifadeler kullanmayı seçti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Güney Amerika kıtasını saran ve dünyanın ciğerleri Amazon Ormanlarını tehdit eden yangınlar ile ilgili gerçeği sonunda gördü. Daha önce çıkan yangınlar için kendisini baltalamak istediğini iddia ettiği STK’ları suçlayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yangına müdahale için orduyu görevlendirdi.
BOLSONARO: "YANGIN YAPTIRIM NEDENİ DEĞİL"
AMAZON YANIYOR, TRUMP “TİCARET” DİYOR
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro ile konuştuğunu ve Amazon bölgesini iki haftadan uzun süredir devam eden yangınlarla ilgili yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, “Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile az önce konuştum. Gelecekteki ticari olanaklarımız heyecan verici. İlişkimiz de çok güçlü, belki de her zamankinden daha güçlü. Kendisine ABD’nin Amazon’daki yangınlara yardım edebileceğini söyledim” ifadelerini kullandı.
Brezilya hükümeti tarafından yayınlanan kararnamede, “Silahlı Kuvvetlerin yasa ve düzeni güvence altına almak için 24 Ağustos - 24 Eylül 2019 tarihleri arasında sınır bölgelerinde görevlendirilmesine karar verilmiştir. Silahlı Kuvvetlerin görevi tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, yerli topraklarını korumak, federal çevre koruma bölgeleri ve Amazon havzası eyaletlerini de içeren alanda çevre suçlarına karşı önleyici olmak ve yangınla mücadele etmekle görevlendirilmiştir” denildi.
Kararnamede, yangından etkilenen bölgelerin valilerinin talep etmesi durumunda askeri personelin bölgelere yönlendirileceği belirtildi.(İHA)
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