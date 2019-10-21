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Ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü
Pakistan’da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.
Dünya 21.10.2019, 10:22 21.10.2019, 10:29
Pakistan’da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.
Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Mianwali bölgesinde aşırı hızla giden bir treyler ile ambulans çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çarpışmanın ardından ambulansta yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiği ve ambulansta çıkan yangını söndürdüğü bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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