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Amerika - İsrail ilişkilerini gerecek iddia
ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İsrail istihbaratının Beyaz Sarayı dinlediğini öğrendiği ve konuya ilişkin bir şey yapmadığını iddia etti.
Dünya 12.09.2019, 19:34
ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İsrail istihbaratının Beyaz Sarayı dinlediğini öğrendiği ve konuya ilişkin bir şey yapmadığını iddia etti.
İSRAİL TARAFINDAN YALANLAMA
İddiaların ABD basınında geniş yer almasının üzerine ABD’deki İsrail Büyükelçiliği Sözcüsü Elad Strohmayer konuya ilişkin açıklamada bulundu. Strohmayer, İsrail’in bahsi geçen cihazları yerleştirmediğini belirterek, “Bu iddialar kesinlikle saçma. İsrail, ABD’de casusluk yapmıyor” dedi.(Hasan Çelik/İHA)
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