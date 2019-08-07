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Amerikan polisinden ırkçı uygulama

ABD’nin Teksas eyaletinde iki atlı polis, siyahi bir kişiyi kelepçeleyip karakola ata bağlı bir şekilde yaya olarak götürdü. Köleliği hatırlatan ırkçı uygulama tepki çekti.

Dünya 06.08.2019, 23:35
Amerikan polisinden ırkçı uygulama

ABD’nin Teksas eyaletinde iki atlı polis, siyahi bir kişiyi kelepçeleyip karakola ata bağlı bir şekilde yaya olarak götürdü. Köleliği hatırlatan ırkçı uygulama tepki çekti.

ABD’nin Teksas eyaletinde polis güçleri, bipolar ve evsiz bir adamı gözaltına alıp iple ata bağladı. Gözaltına alınan şahıs yaya olarak karakola götürülürken, yapılan uygulama kölelik dönemini hatırlattı. Polisin hareketine tepki yağarken, köleliği hatırlatan uygulama sosyal medyada viral oldu.

Polisten yapılan açıklamada, olayın geçtiğimiz Cumartesi günü, Galveston kentinde yaşandığı ve 43 yaşındaki Donald Neely’nin, başkasının arazisine izinsiz girme suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Sivil hakları savunan Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP) isimli kuruluşun Houston şubesinin Başkanı James Douglas, yaptığı açıklamada, “2019 yılındayız, 1819 değil. Tek bildiğim, at üzerindeki iki beyaz polisin, siyah bir adamı kelepçelerine bağlı bir iple sokakta gezdirdiği. Bu mantıksızdır, nokta. Ve şunu biliyorum ki, eğer bu kişi bir beyaz olsaydı, böyle bir şey yaşanmazdı” diye konuştu.

(İHA)
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