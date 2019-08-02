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Amerika’nın çekilmesinin ardından Rusya’dan açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) resmen sona erdiğini açıkladı.

Dünya 02.08.2019, 14:24 02.08.2019, 14:34
Amerika’nın çekilmesinin ardından Rusya’dan açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) resmen sona erdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekildiklerini açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Aralık 1987’de imzalanan INF’nin, ABD’nin inisiyatifiyle resmen sona erdiği ifade edildi.

ABD ile Sovyetler Birliği arasında 8 Aralık 1987 tarihinde imzalanan anlaşmaya göre, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanması kararlaştırılmıştı. ABD’nin anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından Rusya da benzer bir adım atmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın INF’den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

(Erhan Altıparmak /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması #Rusya Dışişleri Bakanlığı #Amerikanın çekilmesinin ardından Rusyadan açıklama geldi
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