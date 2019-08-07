"Anlaşmasız Brexit, İngiltere’nin güvenliğini tehlikeye sokar"
İngiltere’nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) anlaşma yapmadan ayrılmasının ülke güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade etti.
İngiltere’nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) anlaşma yapmadan ayrılmasının ülke güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade etti.
İngiltere’nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, anlaşmasız Brexit’in İngiliz polisinin ciddi suçlular hakkında Avrupa verilerine erişmesini engelleyeceğini ve 31 Ekim’den itibaren emniyet ve güvenliğe zarar vereceğini bildirdi.
Sistemin zarar verici etkilerini aza indirgeyebileceklerini söyleyen Basu, bu şekilde sistemin yavaşlayacağını belirtti. Basu, "Bu sistemler ve araçlar AB’de çok iyi bir sebeple geliştirildi. Anlaşmasız Bexit’te hepsini kaybederiz. Yeniden pazarlık yapmamız gerek" diye konuştu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel ile yeni bir anlaşmaya varmak istediğini ancak İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’yi gerektiğinde anlaşma yapmadan bırakacağını ve ülkenin izleyebilecek aksaklığa hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti.(İHA)
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