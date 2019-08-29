Annesini Öldürüp Beynini Pişirmek İstedi!

Hindistan'da 32 yaşındaki Sitaram Iraon isimli cani evlat, para için balta kullanarak öldürdüğü 50 yaşındaki annesinin beynini çıkarıp tavada pişirmek istersen eşinin kardeşi tarafından yakalandı. Hemen polis ekiplerine haber veren genç kadın sayesinde harekete geçen polis ekipleri, caniyi kısa süre içerisinde yakalayarak tutukladı.

İtiraf Etti

Annesinin beynini çıkararak yemek için tavada pişirdiği esnada eşinin kardeşine yakalanan cani adam, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine yakalanan Sitaram Iraon annesini öldürdüğünü ve yaptığı caniliği itiraf etti.

Cezaevine Gönderildi

Sitaram'ın kardeşi ise abisini alkolden vazgeçirmek adına büyük uğraş ve çaba içerisine girdiğini fakat başaramaması sebebiyle evden ayrıldığını anlattı. Polis merkezinde yapılan işlemler sonrasında Sitaram, tutuklanarak cezaevine gönderildi.