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Arafat’a yağmur bereketi
Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat’ta bulunan hacılar yağmura yakalandı.
Dünya 10.08.2019, 19:11
Hac vazifelerini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman, bugün haccın gerekliliklerinden biri olan Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat Dağı’na çıktı. Suudi Arabistan iklim koşulları altında sıcak havadan zor anlar yaşayan hacılar Vakfe duasından sonra Arafat’a yağan yağmur ile sürpriz yaşadı. O anlar ise amatör kameralarca kaydedildi.(Muhammed Rabah/İHA)
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