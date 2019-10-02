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Avrasyalı Liderlerden otobüste selfie
Avrasya Ekonomi Birliği’nin Yüksek Konsey toplantısına katılan liderler zirveden sonra selfie çekip sosyal medyada paylaştı.
Dünya 01.10.2019, 23:54 02.10.2019, 00:05
Avrasya Ekonomi Birliği’nin Yüksek Konsey toplantısına katılan liderler zirveden sonra selfie çekip sosyal medyada paylaştı.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın ev sahipliğinde üye ülkelerin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ve Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Tigran Sarkisyan’ın katılımıyla gerçekleşmişti. Toplantıda Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon gözlemci sıfatıyla bulunurken toplantının konukları ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Singapur Başbakan’ı Lee Hsien Lun olmuştu.
(İHA)
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