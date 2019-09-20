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Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’den Brexit açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit anlaşması olmadan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması halinde bunun İngiltere’ye yıkıcı etkileri olacağını söyledi.

Dünya 19.09.2019, 23:26 20.09.2019, 00:33
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’den Brexit açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit anlaşması olmadan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması halinde bunun İngiltere’ye yıkıcı etkileri olacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiliz Sky News televizyon kanalına verdiği röportajda AB ile İngiltere’nin Brexit konusunda bir anlaşmaya varabileceğine inandığını belirtti. Juncker, “Bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum. Bir anlaşmaya varmak için elimden geleni yapıyorum. Çünkü anlaşma olmadan bir Brexit fikrini sevmiyorum” ifadelerini kullandı.

Juncker bir anlaşmaya varılmadığı takdirde İngiltere’nin AB’den ayrılması konusunda ise, “En azından bir yıl içinde yıkıcı sonuçlara yol açacaktır. Anlaşma olmadan da bir Brexit’e hazırız. Umarım İngiltere de hazırdır, ama emin değilim" dedi.

Juncker ayrıca, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, yeni bir Brexit anlaşması için bazı fikirlerini yansıtan belgeleri gönderdiğini ama bunları incelemeye vakti olmadığını itiraf etti.

(İHA)

#İngiltere #Brexit açıklaması #Başkan Juncker #Avrupa Komisyonu
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