Avustralya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Avustralya’nın Sidney kentinde, kalabalığın arasına dalan saldırgan bir kadını bıçakladı. Saldırgan olay yerindekiler tarafından etkisiz hale getirildi.
Avustralya’nın Sidney kentinde, kalabalığın arasına dalan saldırgan bir kadını bıçakladı. Saldırgan olay yerindekiler tarafından etkisiz hale getirildi.
Sidney kentinde kimliği belirsiz bıçaklı bir saldırganın kalabalık bir caddede bir kadını bıçakladığı belirtildi. Saldırganın çevredekiler tarafından yakalanarak sandalye ve kasa ile etkisiz hale getirildiği ve polise teslim edildiği öğrenildi.
Saldırıda yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada, olay yerindekilerin cesur girişimleriyle durdurulan saldırganın gözaltına alındığını ifade etti.
Öte yandan, aynı caddede yer alan bir apartmanda bir kadının ise ölü bulunduğu belirtildi. Olayın bıçaklı saldırıyla bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.(İHA)
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