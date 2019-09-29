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Avusturya’da halk sandık başında
Avusturya’da erken genel seçimler için halk sandık başına gitti.
Dünya 29.09.2019, 11:22
Avusturya’da erken genel seçimler için halk sandık başına gitti.
Anketlere göre seçimlerde Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) yüzde 33, Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPÖ) yüzde 22, Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) yüzde 20, Yeşiller (Die Grünen) Partisi’nin yüzde 12, Yeni Avusturya Partisi’nin (NEOS) yüzde 8 oranında oy alacakları tahmin ediliyor.
Avusturya’da 15 Ekim 2017‘de yapılan genel seçimlerde ülkede kayıtlı 6 milyon 400 bin seçmenin yüzde 80’i sandık başına gitmişti. Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP), aldığı yüzde 31,5 oy ile yarıştan birinci olarak çıkmıştı.(İHA)
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