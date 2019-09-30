Avusturya’da, ÖVP yüzde 37 ile seçimi kazandı
Avusturya’da bugün yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz’un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37 ile seçimi kazandı.
Avusturya’da bugün yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz’un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37 ile seçimi kazandı.
Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin yayınladığı ilk sandık çıkış anketine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz’un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37,2 oranında oy alırken Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16 oranında oy elde etti.
Ülkede 2017’de meclis dışında kalan Yeşiller Partisi yüzde 14 ile yeniden meclise girerken, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yüzde 7,4 oranında oy aldı.
Geçen seçimde meclise giren Liste Jetzt ise yüzde 4 seçim barajının altında kalarak meclise giremedi.(İHA)
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