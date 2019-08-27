Son Dakika
Kocasının pompalı tüfekle vurduğu kadın kurtarılamadı
Eski THK ve Kızılay Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusu
Erzurum’da 3,7 büyüklüğünde deprem
MİT ve emniyetten FETÖ’ye ortak operasyon
Sümela Manastırı’nın kayıp hazinesi mercek altında
Muğla ve Aydın’da 171 göçmen yakalandı
İş yerinde tüp patladı, biri çocuk 4 kişi yaralandı
Araban Ovası’nda pamuk hasadına başlandı
Kütahya’da deprem
Tartıştığı eşini eşarpla boğarak öldürdü

Azez’de bomba patladı: 2 ölü, 9 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez’de bomba patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Dünya 27.08.2019, 10:40 27.08.2019, 10:54
Azez’de bomba patladı: 2 ölü, 9 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez’de bomba patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Halep iline bağlı Azez’in Kefr Kelbin köyünde bir yolcu minibüsünün geçtiği sırada bomba patladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. Aralarında polisin de bulunduğu 11 kişiyi taşıyan minibüs, yolcularını işe götürürken patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların bazılarının ağır olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin Kilis iline yakın Azez kenti 2012’den bu yana Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) elinde bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#dünya #halep #suriye #patlama #bomba #Azez
Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@