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Azez’de ikinci patlama oldu: 5 yaralı

Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile gerçekleştirilen ikinci saldırıda 5 kişi yaralandı.

Dünya 03.09.2019, 16:17 03.09.2019, 16:37
Azez’de ikinci patlama oldu: 5 yaralı

Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile gerçekleştirilen ikinci saldırıda 5 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez’in ortasında bulunan Elyetama caminin yakınında bomba yüklü motosiklet patlatıldı .Olayda 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.

Bugün öğlen saatlerde Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti, 11 kişi yaralanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#suriye #patlama #Azez
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