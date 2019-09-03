Flaş HaberAğrı merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu
Son Dakika
Azez’de patlama: 1 ölü, 11 yaralı
Suriye’nin Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Dünya 03.09.2019, 14:15 03.09.2019, 14:32
Suriye’nin Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez kentinin çarşısında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Olayda 1 kişinin öldüğü ,4’ü ağır 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlama yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları Türk hastanelerine sevk etti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Yeni Sayımız