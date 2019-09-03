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Azez’de patlama: 1 ölü, 11 yaralı

Suriye’nin Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Dünya 03.09.2019, 14:15 03.09.2019, 14:32
Azez’de patlama: 1 ölü, 11 yaralı
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Suriye’nin Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez kentinin çarşısında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Olayda 1 kişinin öldüğü ,4’ü ağır 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları Türk hastanelerine sevk etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#terör #Azez #suriye #dünya
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