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Azez’de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez’de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı. İlk açıklamalara göre 3 kişi yaralandı ve büyük maddi hasarın meydana geldiği açıklandı.

Dünya 12.10.2019, 17:17

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez’de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı. İlk açıklamalara göre 3 kişi yaralandı ve büyük maddi hasarın meydana geldiği açıklandı.

(Abu Mucahit El Halebi - Mahmud Alhalbi/İHA)
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