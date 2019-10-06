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Bağdat'ta televizyon kanallarına saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, silahlı kişilerce bazı televizyon kanallarının ofislerine saldırı düzenlendi.Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının ofislerine giren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar, ekipmanları kırdı.
Dünya 05.10.2019, 23:42 06.10.2019, 00:03
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, silahlı kişilerce bazı televizyon kanallarının ofislerine saldırı düzenlendi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının ofislerine giren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar, ekipmanları kırdı.
Bu arada, Zikar kentinde de Irak merkezli Al-Ahwaz TV'nin ofisine saldırı düzenlendiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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