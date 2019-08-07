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Bağdat’ta iki ayrı bombalı saldırı: 5 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Dünya 06.08.2019, 22:53
Bağdat’ta iki ayrı bombalı saldırı: 5 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta iki farklı noktaya bombalı saldırı düzenlendi. Bağdat’ta bir güvenlik kaynağı tarafından yapılan açıklamada, başkentin doğusundaki Tel Muhammed bölgesinde bir futbol sahası yakınlarında yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

İkinci patlama ise yine şehrin doğusunda meydana geldiği açıklandı. Güvenlik kaynağı açıklamasına göre Belediyat bölgesinde bir alışveriş merkezi önünde yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

Olay yerlerine intikal eden güvenlik güçleri bölgeleri kapatarak inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralıları hastanelere kaldırdı.

Bağdat’ta bu sabah meydana gelen patlamada ise 1 subay hayatını kaybederken 4 ayrı asker de yaralandı.

(İHA)
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