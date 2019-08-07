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Bağdat’ta iki ayrı bombalı saldırı: 5 yaralı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Dünya 06.08.2019, 22:53
Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta iki farklı noktaya bombalı saldırı düzenlendi. Bağdat’ta bir güvenlik kaynağı tarafından yapılan açıklamada, başkentin doğusundaki Tel Muhammed bölgesinde bir futbol sahası yakınlarında yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu 3 sivilin yaralandığını bildirdi.
Olay yerlerine intikal eden güvenlik güçleri bölgeleri kapatarak inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralıları hastanelere kaldırdı.
Bağdat’ta bu sabah meydana gelen patlamada ise 1 subay hayatını kaybederken 4 ayrı asker de yaralandı.(İHA)
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