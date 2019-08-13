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Bağdat’ta mühimmat deposunda patlama: 1 ölü, 29 yaralı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Dünya 12.08.2019, 23:13
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Öte yandan, Irak Sağlık Bakanlığı çevredeki evlere havan toplarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 29 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada ölü ve yaralıların sivillerden oluştuğu aktarıldı.
Irak’ta yaz mevsiminin başlaması ile birlikte birçok bölgede yangın çıktı. Yetkililer yangının ihmal, aşırı sıcak ve sabotaj sonucu meydana geldiğini ileri sürüyor.(İHA)
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