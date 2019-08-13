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Bağdat’ta mühimmat deposunda patlama: 1 ölü, 29 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Dünya 12.08.2019, 23:13
Bağdat’ta mühimmat deposunda patlama: 1 ölü, 29 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Bağdat’ta Şii milis güçlerinden oluşan Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada 13 sivilin yaralandığı kaydedildi. Bağdat’ın el-Dore bölgesinde meydana gelen patlama sonucu bazı havan toplarının çevredeki evlere düştüğü gözlendi. Yetkililer, patlamanın yangın nedeniyle meydana geldiğini belirtirken, görgü tanıkları patlama nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangını kontrol etmek için güçlük çektiğini söyledi.

Öte yandan, Irak Sağlık Bakanlığı çevredeki evlere havan toplarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 29 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada ölü ve yaralıların sivillerden oluştuğu aktarıldı.

Irak’ta yaz mevsiminin başlaması ile birlikte birçok bölgede yangın çıktı. Yetkililer yangının ihmal, aşırı sıcak ve sabotaj sonucu meydana geldiğini ileri sürüyor.

(İHA)
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