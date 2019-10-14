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Bağdat’ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta polise ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Dünya 14.10.2019, 09:52 14.10.2019, 12:37

Irak’ın başkenti Bağdat’ta polise ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Irak güvenlik kaynakları, Bağdat’ın güneyindeki Medain bölgesinde bulunan polis güçlerine ait mühimmat deposunda gece saatlerinde patlama meydana geldiğini ve 6 polisin yaralandığını açıkladı.

Başkentin birçok noktasında patlama seslerinin duyulduğu, patlamanın saldırı veya sabotaj sonucu olmadığı açıklandı.

(YK-NT-D)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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