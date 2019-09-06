Bahamalar’da ölü sayısı 30’a yükseldi
Dorian Kasırgasının büyük yıkıma yol açtığı Bahamalar’da hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.
Dorian Kasırgasının büyük yıkıma yol açtığı Bahamalar’da hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.
Grand Bahama ve Abaco Adaları’nda yaklaşık 13 bin evin kullanılamaz hale gelmiş olmasından endişe ediliyor. Abaco Adaları’nın büyük bir kısmında elektrik, gıda ve su kıtlığı yaşanırken, adanın uydu fotoğrafları bölgede yaşanan yıkımı gözler önüne serdi. Grand Bahama’da bulunan tek uluslararası havalimanında da büyük oranda yıkım meydana geldi. Uluslararası yardım kuruluşları da Grand Bahama ve Abaco Adalarına odaklanmış durumda.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler 201 kişiyi kurtarmayı başardı. Kasırganın vurduğu bölgelerde, uçak ve helikopterlerle gıda ve acil durum yardımları yapılırken, Panama’dan bölgeye yaklaşık 8 bin ton insani yardım gönderildi.(İHA)
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