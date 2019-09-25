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Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşması dolayısıyla tebrik etti.
Dünya 25.09.2019, 09:16
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşması dolayısıyla tebrik etti.
Görüntüde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’ye, “Bu hassasiyetinize özellikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah” sözleri ile karşılık verdiği görülüyor.(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
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