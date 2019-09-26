Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile bir araya geldi.

(İHA)