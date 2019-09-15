Flaş HaberBakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti
Son Dakika
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı için geldiği Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Filistinli mevkidaşı Riad Malki ile bir araya geldi.
Dünya 15.09.2019, 16:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı için geldiği Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Filistinli mevkidaşı Riad Malki ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.(İHA)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
|İmsak
|04:57
|Güneş
|06:22
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|5
|8. Trabzonspor
|3
|5
|9. Ankaragücü
|3
|5
|10. Antalyaspor
|4
|5
|11. Beşiktaş
|4
|4
|12. Başakşehir
|4
|4
|13. Malatyaspor
|3
|3
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Keçiörengücü
|4
|8
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Fatih Karagümrük
|3
|7
|5. Altay
|4
|7
|6. Bursaspor
|3
|6
|7. Balıkesirspor
|4
|6
|8. Adana Demirspor
|3
|5
|9. Altınordu
|4
|4
|10. Adanaspor
|3
|4
|11. Osmanlıspor
|3
|4
|12. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Menemen Belediyespor
|3
|4
|15. İstanbulspor
|3
|2
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Everton
|4
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Crystal Palace
|5
|7
|12. Norwich City
|5
|6
|13. Burnley
|5
|5
|14. Sheffield United
|5
|5
|15. Brighton
|5
|5
|16. Bournemouth
|4
|4
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Real Sociedad
|4
|7
|7. Levante
|4
|6
|8. Villarreal
|4
|5
|9. Osasuna
|3
|5
|10. Deportivo Alaves
|4
|5
|11. Granada
|3
|4
|12. Celta de Vigo
|3
|4
|13. Real Valladolid
|3
|4
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Espanyol
|4
|4
|17. Real Betis
|3
|3
|18. Getafe
|3
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız