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Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar’la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la görüştü.
Dünya 23.09.2019, 21:03
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la biraraya geldi.(İHA)
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