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Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü.
Dünya 19.09.2019, 10:20 19.09.2019, 10:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü.
Türk Konseyi’nin açılışına Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın yanı sıra, gözlemci üye Macaristan’ın Dışişleri Bakanları katılacak. Bakan Çavuşoğlu’nun temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
(İHA)
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