Son Dakika
Trump’ın Polonya ziyaretine kasırga engeli
Yemen’deki saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti
"Oyuncularımız ve ben payımıza düşeni aldık"
Bakan Çavuşoğlu, Norveç’te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti
Alev alev yandı
Galatasaray’ın ilk maçı Club Brugge ile deplasmanda
Operasyonda öldürülen terörist köy muhtarının katili çıktı
İşten çıkartılan İBB çalışanlarının eylemleri sürüyor
Kanlı doğum günü kutlaması: 15 yaşındaki kız öldü
"Şimdi insanların benden beklediği futbolu gösterme zamanı"

Bakan Çavuşoğlu, Norveç’te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in Barum kentinde saldırıya uğrayan El Nur Camii’ni ziyaret etti.

Dünya 29.08.2019, 23:43
Bakan Çavuşoğlu, Norveç’te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti
banner63

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in Barum kentinde saldırıya uğrayan El Nur Camii’ni ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Norveç’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barum kentinde 10 Ağustos’ta saldırıya uğrayan El-Nur İslam Merkezi Camisi’ni ziyaret etti. Çavuşoğlu’na camiye düzenlediği ziyaretinde Pakistan’ın Oslo Büyükelçisi Zaheer Pervaiz Khan ve Norveçli yetkililer de eşlik etti. Programına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Oslo’da saldırıya uğrayan Nur Camii’ni ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İslam düşmanlığına karşı sağduyulu mesajlar veren Norveç makamlarına teşekkür ediyoruz. İslam karşıtlığını ancak hep birlikte yenebiliriz” dedi.

(İHA)
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@