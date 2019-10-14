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Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü

Azerbaycan’da gerçekleştirilecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi’ne katılmak üzere başkent Bakü’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Dünya 13.10.2019, 20:54 14.10.2019, 12:36

Azerbaycan’da gerçekleştirilecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi’ne katılmak üzere başkent Bakü’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek Türk Konseyi 7. Zirve Toplantısı’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat etmek ve zirve öncesinde yarın düzenlenecek Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Bakan Çavuşoğlu, Bakü’deki temasları kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’un yanısıra diğer muhataplarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda başta ekonomi, ulaştırma, enerji ve KOBİ’lerin desteklenmesi gibi Türk dünyasının gündeminde öne çıkan konuların ele alınması, üye ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın daha da geliştirilmesine yönelik olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

(İHA)

#Bakan Çavuşoğlu #Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov
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