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Bakan Çavuşoğlu, Sudan’da Anayasal Bildiri’nin imza törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetiminin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katıldı.
Dünya 17.08.2019, 17:23 17.08.2019, 17:40
Bakan Çavuşoğlu, Sudan’da Anayasal Bildiri’nin imza törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetiminin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’yi temsilen Askeri Geçiş Konseyi ile ülkedeki sivil protestoları düzenleyen liderler arasında sivil yönetime geçiş için gerekli düzenlemeleri içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katıldı.
(İHA)
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