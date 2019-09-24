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Bakan Çavuşoğlu, Suriyeli Sığınmacılar 4’lü Bakanlar Toplantısı’na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde Suriyeli Sığınmacılar 4’lü Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Dünya 24.09.2019, 16:15 24.09.2019, 16:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde Suriyeli Sığınmacılar 4’lü Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla gerçekleştirdiği New York ziyaretinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Irak, Ürdün ve Lübnanlı bakanlarla Suriyeli Sığınmacılar 4’lü Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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