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Bakü’de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi’nin açılışına katıldı.

Dünya 14.10.2019, 13:30 14.10.2019, 14:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi’nin açılışına katıldı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi çerçevesinde Konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Bakü’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilevberdi ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte Türk Kültür ve Miras Vakfı Bakü’de Genel Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakanlar kurdeleyi kestikten sonra binayı gezerek bilgi aldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#miras #Vakıf #dünya #Bakü #kültür
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