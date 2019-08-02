Bangkok’da art arda patlama

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta sabah saatlerinde art arda meydana gelen patlamalarda 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta sabahın erken saatlerinde hükümet binalarının bulunduğu merkezi bölgelerde 4 ayrı patlama sesi duyulduğu belirtildi. 2 patlamanın tren istasyonu yakınlarında, diğer ikisinin hükümet destekçilerinin ofisinin bulunduğu yerin yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Patlamalarda 2 kişi yaralandı. Polis, patlamalarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten polis, patlayıcıların el yapımı bomba olduğunu aktardı.

Öte yandan, bu yıl Tayland’ın ev sahipliğinde yapılan 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı Bangkok’ta düzenleniyor.

(İHA)