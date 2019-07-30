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Banka personelini su tabancasıyla tehdit etti

KKTC’nin turizm kenti Girne’de bir banka şubesine gelen şahıs, kimlik isteyen banka personelini su tabancasıyla tehdit ederek hesabındaki paraları istedi.

Dünya 30.07.2019, 14:28 30.07.2019, 14:36
Banka personelini su tabancasıyla tehdit etti

KKTC’nin turizm kenti Girne’de bir banka şubesine gelen şahıs, kimlik isteyen banka personelini su tabancasıyla tehdit ederek hesabındaki paraları istedi.

İlginç olay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, para çekmek için bankaya gelen K.K. (49), banka görevlisinin kimlik isteği karşısında sinirlendi. K.K yanındaki su tabancasını çıkararak hesabındaki paranın kendisine verilmesini istedi. Görevli memurun banka alarmına basması üzerine olay yerine gelen Girne Polis Müdürlüğü ekipleri K.K.’yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan K.K.’nın akli dengesini yerinde olup olmadığı araştırılıyor.

(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti #Banka personelini su tabancasıyla tehdit etti #banka soygunu #girne #turizm kenti kktc #kktc
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