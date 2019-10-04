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Banksy’nin tablosuna rekor fiyat

Çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz sanatçı Banksy’nin İngiltere parlamentosundakileri şempanzeye benzeterek resmettiği eseri “Devolved Parliament” açık arttırmayla 9.8 milyon sterline satıldı.

Dünya 04.10.2019, 11:46 04.10.2019, 12:03
Banksy’nin tablosuna rekor fiyat
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Çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz sanatçı Banksy’nin İngiltere parlamentosundakileri şempanzeye benzeterek resmettiği eseri “Devolved Parliament” açık arttırmayla 9.8 milyon sterline satıldı.

İngiliz sanatçı Banksy’nin Avam Kamarası’nı şempanzelerle dolu resmettiği “Devolved Parliament” adlı eseri dünyanın önde gelen açık artırma şirketi Sotheby’s müzayede evinde açık arttırmayla 9.8 milyon sterline satılarak sahibini buldu. 2009 yılında yapılan ve 4 metre boyundaki tablo, 13 dakika süren açık arttırmayla sahibini buldu ve belirlenen fiyatın 5 katına satıldı.

Sotheby’s’in Avrupa Çağdaş Sanat Eserler Birimi Başkanı Alex Branczik, Banksy’nin ’günümüzün yakıcı sorunlarıyla karşı karşıya’ olduğunu söyledi. 2009 yılında yapılan eserin günümüz Brexit tartışmalarını tarif ettiğini belirtti.

Banksy, başta İngiltere olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle biliniyor. Eserlerinde “Banksy” ismini kullanan ve gerçek ismini gizli tutan sanatçının gerçek kimliği uzun zamandır tartışma konusu. Banksy, eserlerinde özellikle çevreci, savaş karşıtı, insan ve hayvan haklarına ilişkin mesajlarıyla dikkat çekiyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #tablo #Banksy
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